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США выделили более $1,1 млрд на укрепление обороноспособности Украины

США выделили более $1,1 млрд на укрепление обороноспособности Украины
04:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира: США выделили Украине более $1,1 млрд для защиты ее границ и укрепление обороноспособности.

США с 2014 года выделили более $1,1 млрд на укрепление обороноспособности Украины и защиты ее границ, сообщает американское посольство в Киеве.

"От имени Посольства США и Европейского командования вооруженных сил США, полковник Боб Питерс вместе командующим Государственной специальной службы транспорта (Украины –ИФ) с генералом (Николаем) Малковым посадили дерево в честь прочного оборонного партнерства между Украиной и США. Начиная с 2014 года, США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защите ее границ", - говорится в сообщении посольства США на Фейсбук вечером в четверг.

Напоминаем, Сенат США предлагает увеличить до $300 млн и существенно расширить помощь в политике безопасности Украине в американском оборонном бюджете на 2020 год, сообщает в четверг украинское посольство США.

"Комитет по вооруженным силам Сената США утвердил проект закона о "Бюджете США на 2020г на нужды национальной обороны", которым санкционировано выделение Пентагону $300 млн для предоставления помощи по безопасности Украине, что на $50 млн превышает ассигнования текущего года. Из указанной суммы $100млн должны быть направлены исключительно на летальные виды вооружений", - говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства Украины в США в соцсети Фейсбук.

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Украина, США, Бюджет, Укрепление, Границы, Обороноспособность.
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