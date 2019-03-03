СМИ узнали причины срыва саммита Трампа и Ким Чен Ына

Новости мира: Переговоры США и КНДР прервались из-за требования остановить секретный завод.

Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Ханое закончились досрочно из-за отказа КНДР закрыть секретный завод по обогащению урана близ Пхеньяна.

Об этом сообщает The Sunday Times.

"Во время переговоров во Вьетнаме делегация США заявила, что узнала о существовании завода по обогащению урана, и требует его ликвидировать. После отказа Ким Чен Ына это сделать переговоры остановили", - отмечается в сообщении.

После этого Трамп вылетел в США, а лидер КНДР продолжил свой визит во Вьетнам.

Как сообщал Укринформ, 27-28 февраля в Ханое прошел второй саммит с участием президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Во время переговоров стороны обсудили трансформацию двусторонних отношений, поддержания мира и безопасности в регионе, а также денуклеаризации Северной Кореи.

Ожидалось, что лидеры подпишут совместное соглашение, однако Трамп и Ким Чен Ын не смогли достичь согласия.