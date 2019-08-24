В Нацбанке предложили Укрпочте переоформить лицензию

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины сделал для Укрпочты "валютное" послабление.

Национальный банк предоставил возможность ПАО "Укрпочта" переоформить генеральную лицензию на осуществление валютных операций в упрощенном порядке.

Об этом говорится в постановлении Правления Национального банка №110 от 22 августа 2019 года, сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины предоставил возможность Укрпочте переоформить генеральную лицензию на осуществление валютных операций в упрощенном порядке", - говорится в сообщении.

В НБУ объяснили, что сейчас национальный оператор почтовой связи имеет генеральную лицензию на осуществление валютных операций по переводу денежных средств (почтового перевода), полученную с изменениями в валютПоэтому, по решению Правления, процедура переоформления лицензии согласно новым требованиям будет для Укрпочты упрощенной, то есть требовать меньшего количества документов.

Такое решение позволит выполнить требования нового валютного регулирования, не вызывая перебоев в деятельности Укрпочты, отметили в пресс-службе.

Изменения утверждены постановлением Правления Национального банка №110 от 22 августа 2019 года "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 2 января 2019 года № 9". Они вступают в силу с 24 августа 2019 года.ном регулировании. Срок действия этой лицензии истекает в мае следующего года.

Поэтому, по решению Правления, процедура переоформления лицензии согласно новым требованиям будет для Укрпочты упрощенной, то есть требовать меньшего количества документов.

Такое решение позволит выполнить требования нового валютного регулирования, не вызывая перебоев в деятельности Укрпочты, отметили в пресс-службе.

Изменения утверждены постановлением Правления Национального банка №110 от 22 августа 2019 года "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 2 января 2019 года № 9". Они вступают в силу с 24 августа 2019 года.