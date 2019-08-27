НАБУ завершило расследование хитрой схемы по расхищению средств в "Запорожьеоблэнерго"

Новости Бизнеса:Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) завершило расследование по хищению 346,22 млн грн в АО "Запорожьеоблэнерго".

Согласно сообщению бюро, 23 августа подозреваемым и их защитникам предоставлены материалы следствия для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направления в суд. В частности, экс-главе правления ЧАО "ХК "Энергомережа" Дмитрию Крючкову инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса, а и.о. гендиректора "Запорожьеоблэнерго" Игорю Корниленкову (находится в розыске) – ч. 2 ст. 364 УК.

По данным следствия, подозреваемые организовали схему переуступки долгов крупных промышленных предприятий, в результате чего облэнерго получило убытки.

В НАБУ напомнили, что досудебное расследование по указанным фактам детективы НАБУ начали еще в декабре 2015-го. Оно стало первым в истории НАБУ и САП уголовным производством. Расследование завершено относительно отдельных эпизодов коррупционной схемы. В отношении еще ряда подобных сделок с участием облэнерго с государственной долей собственности расследование продолжается.

Как сообщалось, Соломенский районный суд Киева 25 июля частично удовлетворил ходатайство прокурора в уголовном производстве о нанесении ущерба государству, фигурантом которого является Дмитрий Крючков, продлив ему обязательства по мере пресечения до 29 августа, отменив при этом ношение электронного средства контроля.

В мае 2019 года Д.Крючков в интервью изданию "Экономическая правда" выразил убеждение в выигрыше судебного процесса: "Мы в суде не оставим от НАБУ камня на камне. Мы в своей позиции уверены на 110%. А вот почему в суд не идут они — это уже вопрос, подвисший в воздухе".