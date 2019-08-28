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Проминвестбанк остался без покупателей акций

Проминвестбанк остался без покупателей акций
15:17 Сегодня Телеграф UBR Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Торги по продаже акций финучреждения не состоялись.

Назначенный на 28 августа 2019 года аукцион по продаже 99,7726% акций Проминвестбанка не получил заявок на его покупку.

Об этом рассказали в пресс-службе Фондовой биржи ПФТС.

Сообщается, что по состоянию на 15:00 27 августа заявки и гарантийные взносы для участия в аукционе отсутствовали. Это время было предельным, которое установлено условиями аукциона. Таким образом, торги по продаже акций банка не могут быть проведены в запланированные сроки.

Ранее покупкой акций Проминвеста заинтересовались три украинские компании — «ФК "Женева"» и «Европейское сберегательное общество», которые связаны с экс-главой украинского Альфа-банка Андреем Волковым, а также «Кредитное учреждение "Инвестиционное"» бизнесмена Александра Зиновьева.

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Как известно, с 2008 года 99,7726% акций Проминвестбанка владеет российская госкомпания «ВЭБ», которая считает проведение данного аукциона незаконным. Но Государственная исполнительная служба Украины выставила акции банка на продажу в рамках исполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с России компенсации за недвижимое имущество связанных с олигархом Игорем Коломойским компаний, имевших активы в Крыму.

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ПФТС, Проминвестбанк, Игорь Коломойский, ВЭБ, Александр Зиновьев.
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