Новости Бизнеса:В случае продажи китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation части акций "Мотор Сич" Украина потеряет свои разработки.

Украина может потерять государственные авиатехнологии в результате продажи более 50% акций завода бизнесмена Вячеслава Богуслаева "Мотор Сич" китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation.

Дело в том, что частное предприятие Богуслаева имеет договор с государственным конструкторским бюро "Ивченко-Прогресс", входящим в состав концерна "Укроборонпром".

Отмечается, что бюро является уникальным предприятием в мире, специализирующимся на проектировании, изготовлении, сертификации и постановке на серийное производство газотурбинных авиационных и других двигателей.

Еще с 2005 года между "Мотор Сич" и "Ивченко-Прогресс" действует соглашение, согласно которому фирма Богуслаева безвозмездно на 60 лет получила конструкторскую и эксплуатационную документацию на целую плеяду двигателей для самолетов и вертолетов.

"Если "Мотор Сич" перенесет производство в Китай, а с ними и технологии, находящихся в общей собственности с "Ивченко", то Украине больше не будет с чем выходить на международный рынок вертолетов", - идет речь в материале УП.

Отмечается, что коммунистическая верхушка КНР хочет получить статус первой страны в мире в том числе и по военным параметрам. Китайцы стремятся наладить собственное современное производство боевых вертолетов, в том числе - за счет украинских двигателей.

Эта ситуация выгодна и Российской Федерации, неоднократно имевшей дело с предприятием Богуслаева, которое продолжает поставлять детали военным РФ, а также работает в ОРДО и в оккупированном Крыму. Россия также ведет совместные проекты с Китаем в области ОПК.

С таким положением дел категорически не согласны Соединенные Штаты Америки, которые срочно отправили в Киев советника президента Трампа Джона Болтона. Его цель - отговорить основного владельца "Мотор Сичи" от продажи компании китайцам.

Украинская власть также может столкнуться с риском того, что Киев не сможет рассчитывать на вступление в НАТО, если станет частью военной стратегии Поднебесной.

Отмечается, что Офису президента Владимира Зеленского придется искать "соломоново решение".