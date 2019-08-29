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Накануне встречи с Трампом "Укрметаллургпром" обратился к Зеленскому с просьбой

Накануне встречи с Трампом "Укрметаллургпром" обратился к Зеленскому с просьбой
05:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:"Укрметаллургпром" просит Зеленского на встрече с Трампом поднять вопрос отмены 25% пошлины на поставки металлопродукции в США в обмен на квоты.

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" обратилось с письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому во время встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом поднять вопрос об отмене 25%-ной пошлины на поставки украинской металлопродукции в США в обмен на введение квот.

Соответствующая просьба содержится в письме на имя президента Украины, обнародованном на сайте объединения "Укрметаллургпром" в среду.

При этом напоминается, что 23 марта 2018 года США ввели 25% пошлину на импорт всех видов стальной продукции, в том числе происхождением с Украины. Впоследствии шесть стран - Австралия, Аргентина, Бразилия, Южная Корея, Канада и Мексика - добились их исключения из-под действия 25%-й пошлины. Украина также вела соответствующие переговоры с Белым Домом, однако по ряду причин переговорный процесс был отложен.

Вместе с тем, "Укрметалургпром" отмечает, что для Украины отмена этой пошлины очень важна, так как выпуск металлопродукции и ее поставки в США обеспечивают рабочие места украинцам. В частности, металлургическая и горнорудная промышленности дают возможность работать 250 тыс. лиц, а вместе с членами их семей это составляют около 1 млн граждан, которые зависят от этих отраслей.

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Кроме того, национальный горно-металлургический комплекс генерирует свыше 35 млрд грн. налогов, а экспорт металлопродукции обеспечивает валютные поступления в Украину. При этом доля металлургии в общем экспорте Украины в США составляет 61%. В то же время, отмена пошлины может создать предпосылки для пересмотра социальных стандартов для работников украинского ГМК.

"Единственным выходом из сложившейся ситуации видится выведение украинской металлопродукции из-под действия 25%-й пошлины с одновременным получением беспошлинных квот на ее поставки на рынок США. Такой шаг ни в каком случае не будет угрожать национальной безопасности США, поскольку доля Украины в структуре стального импорта в США составляет менее 1%, а торговое сальдо между Украиной и Соединенными Штатами является позитивным для американской стороны и превышает $1 млрд", - констатируется в письме "Укрметаллургпрома".

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Поэтому с целью обеспечения дальнейшего развития ведущей национальной отрасли и экономического роста Украины в целом, отечественные металлурги рассчитывают на поддержку президента Зеленского и обращаются к нему с просьбой во время встречи с президентом США затронуть вопрос о заинтересованности Украины получить квоту на беспошлинные поставки металлоизделий в США и посодействовать достижению принципиального согласия американской стороны на соответствующие переговоры, а также поручить Кабинету Министров Украины и Министерству экономического развития и торговли Украины возобновить переговорный процесс с офисом торгового представителя США, резюмируется в письме объединения.

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Пошлины, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, "Укрметаллургпром".
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