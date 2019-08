Советник Трампа остался довольным поездкой в Украину

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон доволен встречами с украинскими коллегами и убежден в совместном видении безопасности Украины и угроз экономической эксплуатации со стороны Китая.

Об этом Болтон написал в Twitter.

"Было приятно встретиться с моими украинскими коллегами из сектора безопасности и обороны. Наши дискуссии четко свидетельствуют о том, что мы привержены сохранению безопасности и суверенитета Украины, а также о том, чтобы предотвратить ситуацию, при которой она могла бы стать объектом экономической эксплуатации со стороны Китая", - отметил он.

It was great to meet with my Ukrainian national security and defense colleagues in Kyiv. The discussions clearly show that we share a common commitment to preserving Ukraine’s security and sovereignty, and to ensuring it is not subject to Chinese economic exploitation. pic.twitter.com/HdWjO9FrQU

— John Bolton (@AmbJohnBolton) August 28, 2019