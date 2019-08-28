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США беспокоит "дипломатия создания задолженностей" Украины с Китаем

США беспокоит "дипломатия создания задолженностей" Украины с Китаем
18:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Джон Болтон предостерег Украину от "дипломатии создания задолженностей" со стороны Китая.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон предостерег представителей украинской власти от проводимой Китаем "дипломатии создания задолженностей", предлагаемых внешне привлекательных финансовых условий, которые могут навредить экономике Украины, и краже интеллектуальной собственности.

"Нас беспокоит "дипломатия создания задолженностей", которую преследует китайская сторона. И хотя сначала кажется, что предлагаемые ими финансовые условия достаточно привлекательные, в будущем страны, которые на это соглашаются, оказываются с долгами, в зависимости", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

Болтон указал на "кражу военных технологий" и привел пример, что пятое поколение китайских самолетов очень похоже на американские F-35.

"Поэтому мы и выразили нашу обеспокоенность по этому поводу, если экономика Украины хочет быть самодостаточной, особенно в части обеспечения своей обороны", - пояснил он.

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Советник президента США отметил, что не будет касаться конкретных соглашений и транзакций, потому что окончательное решение по конкретным соглашениям - это суверенное дело Украины. "Мы в целом выразили нашу обеспокоенность и предостережения о несправедливой практике, которую осуществляет китайская сторона", - сказал он.

Болтон также сообщил, что не встречался с руководством компании "Мотор Сич".

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Китай, США, Владимир Зеленский, Джон Болтон.
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