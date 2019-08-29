Telegram запускает собственную криптовалюту: тест блокчейна стартует уже в сентябре

Новости Бизнеса:Telegram выпустит криптовалюту до конца октября

Telegram пообещал запустить свою криптовалюту Gram до 31 октября, сообщает The New York Times со ссылкой на трёх инвесторов проекта. По сведениям источников, Telegram намерен запустить и электронные кошельки, с помощью которых почти 300 млн пользователей мессенджера смогут обмениваться новой валютой.

В 2018 году Telegram привлёк $1,7 млрд для разработки блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network). До её запуска токены Gram нельзя ни продать, ни обменять. Сроки релиза платформы неоднократно переносились. Согласно NYT, в соглашениях прописано, что Telegram обязуется запустить новую валюту до конца октября 2019 года либо вернуть деньги инвесторам.

Публичный тест блокчейна начинается с 1 сентября.

Во время теста в открытом доступе появятся узлы блокчейн-сети и инструкции по их установке. Это позволит любому разработчику создавать собственную ноду (узел) блокчейна TON. Также тестирующим будут доступны шардинг (процесс разбивки транзакций на части для обеспечения масштабирования) и консенсус (механизм подтверждения новых блоков в блокчейне).

Нодами называются все компьютеры в блокчейн-сети. В них хранится вся информация о блокчейне или её часть. От количества нод зависит распределение блокчейна и степень сложности при принятии решения в пользу участников сети.