Telegram запускает собственную криптовалюту: тест блокчейна стартует уже в сентябре

Telegram пообещал запустить свою криптовалюту Gram до 31 октября, сообщает The New York Times со ссылкой на трёх инвесторов проекта. По сведениям источников, Telegram намерен запустить и электронные кошельки, с помощью которых почти 300 млн пользователей мессенджера смогут обмениваться новой валютой.
В 2018 году Telegram привлёк $1,7 млрд для разработки блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network). До её запуска токены Gram нельзя ни продать, ни обменять. Сроки релиза платформы неоднократно переносились. Согласно NYT, в соглашениях прописано, что Telegram обязуется запустить новую валюту до конца октября 2019 года либо вернуть деньги инвесторам.
Публичный тест блокчейна начинается с 1 сентября.
Во время теста в открытом доступе появятся узлы блокчейн-сети и инструкции по их установке. Это позволит любому разработчику создавать собственную ноду (узел) блокчейна TON. Также тестирующим будут доступны шардинг (процесс разбивки транзакций на части для обеспечения масштабирования) и консенсус (механизм подтверждения новых блоков в блокчейне).
Нодами называются все компьютеры в блокчейн-сети. В них хранится вся информация о блокчейне или её часть. От количества нод зависит распределение блокчейна и степень сложности при принятии решения в пользу участников сети.