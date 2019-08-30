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Цифровая трансформация в "Укроборонпроме": что изменилось

Цифровая трансформация в "Укроборонпроме": что изменилось
14:54 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Гендиректор "Укроборонпрома" сообщил о переходе на электронный документооборот на всех этапах делопроизводства.

Государственный концерн "Укроборонпром" на всех этапах делопроизводства ввел электронный документооборот, который интегрирован в систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти. Таким образом Концерн стал первой государственной структурой в оборонной сфере и в целом одной из первых государственных институтов в Украине, где отказались от бумажного делопроизводства.

Об этом сообщили в пресс-службе госконцерна.

"Начиная с августа этого года в" Укроборонпроме "полноценно действует электронный документооборот. То есть все делопроизводство Концерна, а также переписку с государственными органами, организациями и предприятиями всех форм собственности, благодаря использованию ведущих современных цифровых технологий, переведены в электронную форму, которая имеет полную юридическую силу. Это делает невозможным любые бюрократические задержки и позволяет за считанные секунды получать всю необходимую информацию, позволяет контролировать выполнение задач с точностью до секунды и эффективно принимать управленческие решения", - сообщил Генеральный директор Концерна Павел Букин.

В госконцерне отметили, что система электронного документооборота создан на базе программного обеспечения ИТ-Enterprise. Именно ее авторы разработали smarttender.biz и были пионерами среди участников системы электронных торгов ProZorro, которая с 2014 года, задолго до того, как использование электронных торговых площадок стало обязательным для всех государственных предприятий, на постоянной основе применяется в "Укроборонпроме".

Кроме того, с 2019 года на предприятиях Концерна начали пользоваться электронной системой "Prozorro.Sale" для проведения открытых электронных тендеров по реализации имущества.

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Также с начала года весь внутренний документооборот в Концерне было переведено исключительно в электронную форму, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Отмечается, что сейчас в ГК "Укроборонпром" в полной мере задействованы современные цифровые технологии, которые позволяют максимально открыто и эффективно осуществлять управление в государственном секторе оборонно-промышленного комплекса Украины.

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Укроборонпром, Павел Букин, Документооброт.
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