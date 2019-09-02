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Поручение Зеленского выполним вовремя - глава "Укрзализныци"

Поручение Зеленского выполним вовремя - глава "Укрзализныци"
18:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Евгений Кравцов пообещал, что план реструктуризации "Укрзализныци" будет готов до конца 2019г

План реструктуризации АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев), предусматривающий разделение компании на трех операторов (инфраструктурного, грузового и пассажирского) и производственный блок, будет готов к концу 2019 года, сообщил глава УЗ Евгений Кравцов на своей странице в Facebook в понедельник.

"Поручение Владимира Зеленского выполним вовремя", - отметил он.

По словам Кравцова, пошаговый план станет частью реализации стратегии УЗ, согласованной Кабинетом министров и утвержденной наблюдательным советом в июне 2019 года. После доработки и утверждения плана набсоветом "Укрзализныця" начнет конкретные шаги под контролем правительства, добавил он.

"Именно европейскую модель поддерживают Владислав Крыклий (министр инфраструктуры – ред.), Алексей Гончарук (премьер-министр – ред.) и я. Главное в ней, что инфраструктура остается в государственном регулировании, а пассажирские и грузовые перевозки осуществляются на рыночных условиях", - отметил глава УЗ.

При этом Кравцов добавил, что упомянутые элементы являются частью стратегии "Укрзализныци", которая невозможна без госфинансирования пассажирских перевозок и развития инфраструктуры; недискриминационных тарифных условий между предприятиями частного и государственного сектора; содействия в решении социальных проблем в процессе оптимизации деятельности.

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Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 2 сентября, поручил Кабинету министров до конца 2019 года подготовить план реструктуризации АО "Укрзализныця". Ответственными за подготовку плана президент назначил премьер-министра Алексея Гончарука и министра инфраструктуры Владислава Криклия.

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Все по теме:

Укрзализныця, Железная дорога, Кабмин, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Евгений Кравцов, Владислав Крыклий.
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