Правительство хочет добиться роста ВВП на 7%: Гончарук рассказал за счет чего

Новости Бизнеса:Кабмин планирует обеспечить рост ВВП за счет привлечения иностранных инвестиций и либерализации экономики.

Кабинет министров Украины планирует обеспечить рост ВВП за счет привлечения в страну иностранных инвестиций и либерализации экономики.

Об этом после заседания Кабмина сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы рассчитываем на то, что в первый год мы должны продемонстрировать рост не менее 5%, а все последующие - не меньше 7%. И это в совокупности приведет нас к результату, который был озвучен. За счет чего? За счет иностранных инвестиций, за счет либерализации экономики, за счет уменьшения роли государства на рынках, что создаст более благоприятные условия для бизнеса", - ссказал Гончарук.

Премьер-министр рассчитывает на то, что бизнес в Украине будет развиваться с принципиально другим уровнем интенсивности и за счет этого экономика вырастет.

Как сообщалось, ранее премьер Гончарук заявил, что для обеспечения задачи Кабмина по увеличению экономического роста в ближайшие пять лет валовой внутренний продукт Украины в 2020 году должен вырасти на 5%, а в 2021-2024 годах - увеличиваться минимум на 7% в год.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что в последующие годы экономика Украины будет расти на уровне 5-7% ВВП.

Национальный банк в июле повысил прогноз роста реального ВВП Украины в 2019 году до 3% с 2,5%, прогнозируемых ранее.

Также повышен прогноз на 2020 год - до 3,2% с 2,9%, прогнозируемых ранее, тогда как прогноз на 2021 остался неизменным - 3,7% роста.

Рост реального ВВП Украины во втором квартале 2019 года ускорился до 4,6% в годовом выражении и превзошел ожидания экспертов.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3%.