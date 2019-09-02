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Гончарук: Кабмин займется неэффективными чиновниками

Гончарук: Кабмин займется неэффективными чиновниками
15:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Алексей Гончарук сделал заявление, что чиновники которые плохо справляются из своими обязанностями будут уволены.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что уже в ближайшее время неэффективные государственные должностные лица или связанные с определенными политическими силами и группами влияния будут оперативно уволены.

Об этом он говорил, представляя план деятельности вновь созданного правительства на ближайшие годы во время встречи с руководством Верховной Рады, правительства и правоохранительных органов в Офисе Президента.

"В ближайшие две недели наш фокус будет направлен на создание сильных команд в каждом министерстве. Мы оценим все, что происходило. Мы очень внимательно посмотрим, какие задачи ставились перед госорганами и что удалось сделать. Неэффективных государственных менеджеров или менеджеров, которые были связаны с прошлыми политическими силами, группами влияния, которые работали на свои, а не государственные интересы, мы уволим. Очень оперативно", - сказал Гончарук.

Гончарук: Заседания правительства не должны превращаться в шоу

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады, Кабинета Министров и правоохранительных органов очертил основные задачи в реформировании судебной ветви власти.

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Чиновники, Премьер-министр Украины, Алексей Гончарук, Офис Президента.
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