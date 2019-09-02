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Гончарук: Заседания правительства не должны превращаться в шоу

Гончарук: Заседания правительства не должны превращаться в шоу
15:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Гончарук заявляет, что заседания нового правительства не шоу и будут закрытыми для СМИ.

Кабинет министров Украины сделал закрытыми заседания правительства, о результатах будут сообщать после на брифингах, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Заседания правительства не должны превращаться в шоу. Поэтому мы изменим формат проведения заседаний правительства. Мы будем общаться с прессой по результатам заседания", - сказал он на заседании правительства в понедельник.

Так, теперь заседания правительства будут проходить в закрытом режиме, а по его результатам члены правительства намерены сообщать журналистам о принятых решениях и отвечать на интересующие вопросы.

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Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает реалистичным рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 40% в течение последующих пяти лет.

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СМИ, Кабмин, Алексей Гончарук.
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