Новости Украины:Гончарук заявляет, что заседания нового правительства не шоу и будут закрытыми для СМИ.

Кабинет министров Украины сделал закрытыми заседания правительства, о результатах будут сообщать после на брифингах, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Заседания правительства не должны превращаться в шоу. Поэтому мы изменим формат проведения заседаний правительства. Мы будем общаться с прессой по результатам заседания", - сказал он на заседании правительства в понедельник.

Так, теперь заседания правительства будут проходить в закрытом режиме, а по его результатам члены правительства намерены сообщать журналистам о принятых решениях и отвечать на интересующие вопросы.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает реалистичным рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 40% в течение последующих пяти лет.