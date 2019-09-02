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Новый Общественный совет при МВД провел первое заседание (Фото)

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Новый Общественный совет при МВД провел первое заседание (Фото)
16:33 Сегодня Телеграф Фото: mvs.gov.ua

Новости Украины:Состоялось первое заседание новоизбранного Общественного совета при МВД.

Сегодня, 2 сентября, сразу после формирования состава начал свою работу новый Общественный совет при Министерстве внутренних дел.

Об этом сообщили в департаменте коммуникации МВД.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины, работа консультативного органа началась с избрания руководящего состава совета. Путем открытого голосования председателем Общественного совета при МВД избран Владимир Мартыненко, главы Гражданского совета "Центр предотвращения и противодействия коррупции", заместителем председателя - Николая Момота (Местное отделение Всеукраинской общественной организации "Ассоциация ветеранов налоговой службы Украины"); секретарем - Александра Скринського (Всеукраинская общественная организация "Украинский союз инвалидов - ВСЕ").

Владимир Мартыненко пожелал Совету плодотворной работы в течение следующих двух лет.

"Уверен, что наша работа будет эффективной, и все наши замыслы мы реализуем совместными усилиями", - отметил руководитель Общественного совета при МВД.

Во время первого заседания консультативно-совещательного органа одним из главных заданий была определена подготовка ряда проектов нормативно-правовых документов и изменений в действующее законодательство. В частности речь шла о подготовке нормативного правового акта о запрете заглушек на ремни безопасности и изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции".

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Кроме того Совет при МВД планирует отправки запросов в уполномоченные органы Украины и других стран по автомобилей, зарегистрированных за пределами нашего государства.

Напомним, сегодня, 2 сентября, был сформирован состав нового Общественного совета при Министерстве внутренних дел.

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