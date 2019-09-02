Гончарук: Мы ликвидируем "Департамент защиты экономики" Нацполиции

Кабинет Министров на первом заседании принял решение ликвидировать Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.
Об этом сообщил в Facebook Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
"Одно из первых решений нашего правительства - ликвидация Департамента защиты экономики Национальной полиции", - написал Гончарук.
Он добавил, что несмотря на свое название эта структура фактически никогда не защищала бизнес, а наоборот систематически не давала предпринимателям работать.
"Все, что они практически делали, то это годами "кошмарили" бизнес по уже существующим отработанным схемам: находили или вносили уголовное производство, у следственного судьи получали решение на следственные действия или оперативно-розыскную деятельность. Затем с этим определением проводили негласные следственные действия, обыски - забирали из офиса компьютеры, бухгалтерию, деньги, материалы, парализовали работу предприятия. А потом ждали, когда же бизнес придет просить выкуп.
"Мы эти схемы уничтожим. Полиция больше не имеет права просто так вмешиваться в деятельность бизнеса", - подчеркнул Премьер-министр.
Как сообщил Гончарук, в правительстве ожидают, что парламент в ближайшее время поддержит проект решения о создании нового органа, который будет заниматься вопросами экономических преступлений.