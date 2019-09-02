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Гончарук: Мы ликвидируем "Департамент защиты экономики" Нацполиции

Гончарук: Мы ликвидируем "Департамент защиты экономики" Нацполиции
16:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Одним из первых решений нового Кабмина стало расформирование Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Кабинет Министров на первом заседании принял решение ликвидировать Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Об этом сообщил в Facebook Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Одно из первых решений нашего правительства - ликвидация Департамента защиты экономики Национальной полиции", - написал Гончарук.

Он добавил, что несмотря на свое название эта структура фактически никогда не защищала бизнес, а наоборот систематически не давала предпринимателям работать.

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"Все, что они практически делали, то это годами "кошмарили" бизнес по уже существующим отработанным схемам: находили или вносили уголовное производство, у следственного судьи получали решение на следственные действия или оперативно-розыскную деятельность. Затем с этим определением проводили негласные следственные действия, обыски - забирали из офиса компьютеры, бухгалтерию, деньги, материалы, парализовали работу предприятия. А потом ждали, когда же бизнес придет просить выкуп.

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"Мы эти схемы уничтожим. Полиция больше не имеет права просто так вмешиваться в деятельность бизнеса", - подчеркнул Премьер-министр.

Как сообщил Гончарук, в правительстве ожидают, что парламент в ближайшее время поддержит проект решения о создании нового органа, который будет заниматься вопросами экономических преступлений.

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Кабмин, Премьер-министр Украины, Алексей Гончарук, Департамент защиты экономики.
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