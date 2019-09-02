Скачать
Понедельник, 02.09.2019
Ликвидация военной прокуратуры: у Матиоса предупреждают о последствиях
Ликвидация военной прокуратуры: у Матиоса предупреждают о последствиях
Новый посол Великобритании в Украине прибыла в Киев
Новый посол Великобритании в Украине прибыла в Киев
Официально: Коноплянка перешел из Шальке в Шахтер
Официально: Коноплянка перешел из Шальке в Шахтер
Точь-в-точь: Владимир Остапчук спародировал Олега Винника в "Танцах со звездами" (Фото, Видео)
Точь-в-точь: Владимир Остапчук спародировал Олега Винника в "Танцах со звездами" (Фото, Видео)

Новый руководитель "Укроборонпрома" - о подробностях его назначения

Новый руководитель "Укроборонпрома" - о подробностях его назначения
19:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Абромавичус объяснил, почему его назначили руководителем "Укроборонпрома" вне конкурса.

В период конкурсного отбора в "Укроборонпроме" начались процессы, которые могли иметь негативные последствия для нацбезопасности. Поэтому Президент назначил руководителя наблюдательного совета “Укроборонпрома” генеральным директором концерна.

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

"Пока длилась процедура спецпроверки кандидатов (на должность гендиректора ГК "Укроборонпром"- ред.), в концерне начали происходить вещи, которые могли иметь негативные последствия для национальной безопасности страны", - цитирует Абромавичуса пресс-служба.

В частности, по его словам, без согласования с Наблюдательным советом переписывались уставы предприятий-участников концерна, в СМИ начали появляться утечки секретных контрактов, к которым не имели доступа даже члены Наблюдательного совета, а на самих предприятиях бывшим руководством была создана атмосфера нездоровой конкуренции и борьбы за должности.

"Нам начали поступать негативные сигналы от наших контрагентов и международных партнеров. Все это грозило существенными репутационными потерями как самого концерна, так и государства, чего мы допустить не могли", - объясняет свое назначение на должность гендиректора Абромавичус. - В конце концов совместно с Президентом мы пришли к одинаковому выводу о необходимости возглавить концерн и войти в его операционную работу".

Вместе с тем он подчеркнул, что и Президент, и все члены Наблюдательного совета Концерна остаются сторонниками конкурсного отбора гендиректора "Укроборонпрома", поэтому задача будет воплощена в жизнь. Конкурс будет объявлен до конца текущего года, обещают в пресс-службе.

Цифровая трансформация в "Укроборонпроме": что изменилось

Как отмечается, среди первоочередных задач Абромавичуса является стабилизация ежедневной работы концерна, запуск процесса финансового аудита и осуществление кадровых ротаций среди ТОП-менеджмента концерна и предприятий, входящих в его состав.

В пресс-службе напомнили, что за три неполных месяца работы на посту главы Наблюдательного совета концерна Абромавичус посетил более 30 заводов и предприятий, входящих в состав "Укроборонпрома" во Львове, Харькове, Николаеве, Одессе и пообщался с десятками директоров, в том числе - бывших, а также лично встретился с коллективами предприятий-участников концерна.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укроборонпром, Владимир Зеленский, Госконцерн, Айварас Абромавичус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Windows 10 разрешили переустанавливать без диска и флешки
02 Украинцы в сентябре будут отдыхать девять дней
03 Ученые научились печатать человеческие органы за несколько секунд (Фото и видео)
04 Богуцкая принесла извинения семье Кивы за неправдивую публикацию
05 Порошенко, Геращенко, Вакарчук и Парубий определены в комитеты Рады
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Взаимные пошлины США и Китая привели к падению цен на нефть
Взаимные пошлины США и Китая привели к падению цен на нефть
Муженко уволили с воинской службы
Муженко уволили с воинской службы
В зоне ООС погиб украинский военный
В зоне ООС погиб украинский военный
Тонкий английский юмор: Елизавета ІІ подшутила над туристами весьма необычным образом
Тонкий английский юмор: Елизавета ІІ подшутила над туристами весьма необычным образом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь