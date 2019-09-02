Новый руководитель "Укроборонпрома" - о подробностях его назначения

Новости Бизнеса:Абромавичус объяснил, почему его назначили руководителем "Укроборонпрома" вне конкурса.

В период конкурсного отбора в "Укроборонпроме" начались процессы, которые могли иметь негативные последствия для нацбезопасности. Поэтому Президент назначил руководителя наблюдательного совета “Укроборонпрома” генеральным директором концерна.

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

"Пока длилась процедура спецпроверки кандидатов (на должность гендиректора ГК "Укроборонпром"- ред.), в концерне начали происходить вещи, которые могли иметь негативные последствия для национальной безопасности страны", - цитирует Абромавичуса пресс-служба.

В частности, по его словам, без согласования с Наблюдательным советом переписывались уставы предприятий-участников концерна, в СМИ начали появляться утечки секретных контрактов, к которым не имели доступа даже члены Наблюдательного совета, а на самих предприятиях бывшим руководством была создана атмосфера нездоровой конкуренции и борьбы за должности.

"Нам начали поступать негативные сигналы от наших контрагентов и международных партнеров. Все это грозило существенными репутационными потерями как самого концерна, так и государства, чего мы допустить не могли", - объясняет свое назначение на должность гендиректора Абромавичус. - В конце концов совместно с Президентом мы пришли к одинаковому выводу о необходимости возглавить концерн и войти в его операционную работу".

Вместе с тем он подчеркнул, что и Президент, и все члены Наблюдательного совета Концерна остаются сторонниками конкурсного отбора гендиректора "Укроборонпрома", поэтому задача будет воплощена в жизнь. Конкурс будет объявлен до конца текущего года, обещают в пресс-службе.

Как отмечается, среди первоочередных задач Абромавичуса является стабилизация ежедневной работы концерна, запуск процесса финансового аудита и осуществление кадровых ротаций среди ТОП-менеджмента концерна и предприятий, входящих в его состав.

В пресс-службе напомнили, что за три неполных месяца работы на посту главы Наблюдательного совета концерна Абромавичус посетил более 30 заводов и предприятий, входящих в состав "Укроборонпрома" во Львове, Харькове, Николаеве, Одессе и пообщался с десятками директоров, в том числе - бывших, а также лично встретился с коллективами предприятий-участников концерна.