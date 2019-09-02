Конкурс на главу "Укроборонпрома" состоится: детали

Новости Бизнеса:Результаты конкурса на главу "Укроборонпрома" будет объявлен до конца года.

Решение президента Владимира Зеленского назначить гендиректором "Укроборонпром" главу наблюдательного совета этого госконцерна Айвараса Абромавичуса было вынужденным из-за начавшихся негативных процессов, однако планы отобрать нового директора на конкурс остаются в силе.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

"И президент, и я, и все члены наблюдательного совета концерна остаемся сторонниками конкурсного отбора генерального директора" Укроборонпрома ". Это наша амбиция и она будет воплощена в жизнь. Конкурс будет объявлен до конца года", - цитирует слова Абромавичуса пресс-служба.

Согласно релизу, после его назначения главой набсовета 12 июня этого года этот орган успела сформировать номинационную комиссию с участием международных консультантов, провести десятки собеседований и отобрать нескольких претендентов на должность гендиректора.