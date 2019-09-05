Реструктуризация "Укрзализныци" будет длиться от одного до трех-четырех лет

Новости Бизнеса:Кравцов считает, что процесс реструктуризации госкомпании "Укрзализныця" продлится от одного до трех-четырех лет.

Процесс реструктуризации акционерной госкомпании "Укрзализныця" будет длиться от одного до трех-четырех лет.

Об этом сообщил руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов на пресс-конференции в Европейской Бизнес Ассоциации.

"Было поручение по подготовке плана реструктуризации "Укрзализныци". Мы со своей стороны полностью включились в этот процесс... в Зависимости от того, какая модель реструктуризации будет выбрана министерством и правительством, мы ожидаем, что этот процесс займет от одного до трех-четырех лет", - сказал Кравцов.

Как сообщалось ранее, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский во время совместного совещания с участием депутатов и правоохранительных органов дал распоряжение Кабинету министров до конца 2019 года подготовить план реструктуризации "Укрзализныци" с целью повышения прозрачности и эффективности ее деятельности.

Ответственными за подготовку плана он назначил премьер-министра Алексея Гончарука и министра инфраструктуры Владислава Криклия.

3 сентября председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов сообщил, что план, который предусматривает разделение компании на трех операторов: инфраструктурного, грузового и пассажирского, а также отдельный производственный блок, будет выполнен в срок - к концу текущего года.