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Жизнь и здоровье курьеров Glovo застрахованы

Жизнь и здоровье курьеров Glovo застрахованы
19:57 Сегодня Телеграф UBR Фото: Твитер

Новости Бизнеса:Максимальная сумма выплат может достигать 150 тыс. грн.

Служба курьерской доставки Glovo застраховала жизнь и здоровье более 10 тыс. курьеров в Украине.

Об этом пишет "Экономическая правда".

"Это уникальный случай, когда компания страхует не только сотрудников офиса, но и подключенных курьеров", — сообщили в компании.

Как известно, Glovo — это трехсторонняя платформа, к которой подключены пользователи, партнеры и курьеры. Таким образом, курьеры не является сотрудниками Glovo, а контрагентами, которые подключаются к платформе.

В компании отметили, что с сегодняшнего дня курьеры смогут получить финансовую помощь при несчастном случае, если он произошел во время выполнения доставки. Страховка покрывает незначительные травмы и смертельные случаи. Максимальная сумма выплат может достигать 150 тыс. грн, но страхование покрывает только те случаи, когда курьер соблюдал правила дорожного движения.

В компании не уточнили, кто будет оплачивать страховые полисы и сколько они стоят. Известно, что средняя стоимость страховки — 600 грн в год (50 грн/мес.).

Сообщается, что страховую защиту предоставила компания "Уника", но чтобы получить финансовую помощь в случае несчастного случая, курьеру необходимо:

  • уведомить страховую компанию в течение 30 минут после происшествия;
  • получить в больнице подтверждение диагноза и описание лечения;
  • прислать все необходимые документы для рассмотрения страхового случая.

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В мае 2019 года в Барселоне (Испания) курьеры Glovo под офисом компании начали массово жечь свои рюкзаки. Таким образом сотни протестующих выступили против политики службы доставки, которая не предусматривает страховки для работников. Поводом такой акции протеста стал случай, когда 22-летнего курьера сбил насмерть мусоровоз. В самой же компании сразу отреагировали на смертельное происшествие и решили положить начало процессу страхования своих курьеров.

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Испания, Здоровье, Жизнь, Барселона, Страховка, Курьеры, Glovo.
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