В Испании во время забега быков погиб зритель

Новости мира:Во время фестиваля в Куэльяре, бык проткнул рогами 61-летнего испанца.

В Испании на фестивале в муниципалитете Куэльяр во время традиционного забега быков животное насмерть забодало мужчину.

Об этом сообщает The Local со ссылкой на мэра Карлоса Фрейле.

"Погиб мужчина, которого проткнул рогами бык в четверг на фестивале в Куэльяре", - говорится в сообщении.

По словам мэра, животное проткнуло 61-летнего испанца в грудь и шею, травмы оказались смертельными.

Инцидент произошел во время забега быков в 155 км севернее Мадрида. Погибший только наблюдал за забегом, когда один из быков отстал от остальных животных и напал на него.

Отмечается, что на другом фестивале по забегу быков в Памплоне погибли 8 человек и 35 пострадали