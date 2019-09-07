Скачать
Суббота, 07.09.2019
Недолго продержался: Зеленский повторно уволил главу РГА на Киевщине
Недолго продержался: Зеленский повторно уволил главу РГА на Киевщине
Fitch подтвердило рейтинг Украины с позитивным прогнозом
Fitch подтвердило рейтинг Украины с позитивным прогнозом
Палкин рассказал, какие цели стоят перед Шахтером в ЛЧ
Палкин рассказал, какие цели стоят перед Шахтером в ЛЧ
В Киеве стартовали съемки нового фильма
В Киеве стартовали съемки нового фильма

В ISD Polska рекомендуют "Метинвест" как инвестора для Huta Czestochowa

В ISD Polska рекомендуют "Метинвест" как инвестора для Huta Czestochowa
01:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: 112.ua

Новости Бизнеса:"Индустриальный союз Донбасса" считает "Метинвест" лучшим вариантом как инвестора для польского Huta Czestochowa.

Корпорация "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) рассматривает группу "Метинвест" как наиболее приемлемый и перспективный вариант для находящегося в процессе банкротства металлургического комбината Huta Stali Czestochowa (Польша).

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" председатель правления ISD Polska Константин Литвинов по телефону из Польши в пятницу, в рамках новых предложений в судебном процессе по банкротству польского метпредприятия, компания "Метинвест" является наиболее оптимальным потенциальным инвестором.

При этом он не уточнил новые обстоятельства и требования для потенциальных инвесторов меткомбината, но отметил, что "Метинвест" давно интересуется меткомбинатом.

"Они давно интересовались предприятием, были у нас, проводили дью-дилижанс, поэтому они имеют полное представление о ситуации", - констатировал собеседник агентства.

По его мнению, для "Метинвеста" приобретение польского меткомбината является логичным продолжением цепочки по выпуску металлургической продукции, которая может реализовываться на европейском рынке.

"Ранее была цепочка с Алчевским меткомбинатом (в настоящее время находится на временно неподконтрольной Украине территории - ИФ). Но в цепочке не было горнорудных предприятий, да и коксохимическое подразделение было недостаточным. А у "Метинвеста" все это есть. Поэтому получение контроля над этим комбинатом логично и является завершением полного металлургического цикла для поставок продукции в ЕС", - убежден Литвинов.

Вместе с тем, он не уточнил, проводились ли дополнительные переговоры по данной теме с "Метинвестом", но отметил, что соответствующая информация по этому направлению направлена потенциальным инвесторам.

Председатель правления ISD Polska также сообщил агентству, что на следующей неделе ожидается решение суда в отношении инвестора Huta Czestochowa, которое, в основном, будет определять дальнейшие действия.

Ранее Литвинов сообщал, что одним из потенциальных покупателей Huta Częstochowa является китайская компания Sunningwell International Polska, предложившая за предприятие 240 млн злотых (около $60 млн). В то же время есть еще несколько компаний, которые также интересуются меткомбинатом.

Зеленский о контракте между Метинвест и Air Liquide: Это очень важное событие для Украины

Как сообщалось, ИСД подписала договор купли-продажи меткомбината Huta Czestochowa в начале июля 2005 года.

Корпорация "ИСД" основана в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат на НКТ, над которым утрачен контроль с конца 2017 года, а также ДМК, меткомбинат ISD-Dunaferr (Венгрия) и ISD-Huta Czestochowa (Польша).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Метинвест, Индустриальный Союз Донбасса, Меткомбинат, Huta Stali Czestochowa.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 7 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский готовится к началу процедуры обмена заключенными
03 Вкусное молочко: 3 причины навсегда отказаться от этого продукта
04 Недолго продержался: Зеленский повторно уволил главу РГА на Киевщине
05 Кабмин внес правки в состав замминистров правительства
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Касько рассказал, на чем сосредоточится в Генпрокуратуре
Касько рассказал, на чем сосредоточится в Генпрокуратуре
На Житомирщине расследуют дело о госизмене военного
На Житомирщине расследуют дело о госизмене военного
В порту &quot;Южный&quot; открыли зерновой терминал &quot;Нептун&quot;
В порту "Южный" открыли зерновой терминал "Нептун"
Меган Маркл покинула Великобританию: причина
Меган Маркл покинула Великобританию: причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь