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Импорт газа в Украину побил исторический рекорд

Импорт газа в Украину побил исторический рекорд
11:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Бизнеса:За сутки на территорию Украины поставляют до 69,1 млн. кубометров газа.

Импорт газа в Украину превысил исторический максимум и достиг 69,1 миллиона кубометров в сутки, что превышает 100% технических мощностей газотранспортной системы Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. "Импорт газа в Украину достиг 69,1 миллиона кубометров. Это новый исторический максимум", - написал он. В июле Украина вышла на 100% технических мощностей ГТС, импортировав в сутки 66,3 миллиона кубометров.

"Нафтогаз Украины" планирует к следующему отопительному сезону существенно нарастить запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) – до 20 миллиардов кубометров, чтобы нивелировать негативные последствия возможного прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года.

Украина довела запасы газа в хранилищах до 17,8 млрд куб. м

К началу отопительного сезона 2018-2019 годов наша страна накопила в ПХГ 17,2 миллиарда кубометров газа, что является рекордным показателем за последние шесть лет. В 2018 году, по сравнению с 2017 годом, Украина сократила импорт природного газа на 24,6%, или на 3,46 миллиарда кубометров, до 10,59 миллиарда кубометров.

Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у российского "Газпрома".

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Все по теме:

Газпром, ГТС, Нафтогаз, Импорт, ПХГ, Сергей Макогон.
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