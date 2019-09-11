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Киев может остаться без тепла: в "Нафтогаз" сделали заявление

Киев может остаться без тепла: в "Нафтогаз" сделали заявление
17:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Отопительный сезон, для некоторых жителей Киева, может не начаться из-за долгов 14 теплопроизводителей.

Долги 14 столичных теплопроизводителей ставят под угрозу теплоснабжение жителей некоторых домов Киева в отопительном сезоне, сообщает НАК "Нафтогаз Украины".

"Четырнадцать теплопроизводителей города Киева не соблюдают требования законодательства для получения газа на льготных условиях, установленных государством (ПСО), что ставит под угрозу своевременное начало отопительного сезона для жителей некоторых микрорайонов столицы", - сказано в сообщении.

В частности, речь идет о компаниях "Акважитлосервис", "Современные муниципальные технологии", "Вертон Технолоджи", "Элизиум ЖЭО", "Энерго Сервис Групп", "Эско-Эксперт", "Эффективные энергетические системы", "Житлокомфорт", "Жилье-Сервис", "Сент София Проперти Менеджмент»" "Щорса, 32 ЖЕП", "Групповая котельная МВД Украины", ОСМД "Победа 131-А" и "Юрковская 28".

Отмечается, что расчеты перечисленных предприятий и объединений с НАК "Нафтогаз Украины" - ниже установленного законодательством минимального уровня. В то же время подавляющее большинство столичных теплопроизводителей, а именно 91 компания и объединения, включая крупнейшего столичного производителя тепла "Киевтеплоэнерго", добросовестно рассчитываются за полученный газ.

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"Нафтогаз" призывает столичных теплопроизводителей, которые не соблюдают требования законодательства, для получения газа на льготных условиях ПСО (постановление о возложении спецобязательств – ред), привести свои расчеты к надлежащему уровню. Также просим столичную мэрию взять под контроль деятельность этих предприятий и объединений - ведь от их правильной работы зависит своевременный старт отопительного сезона и наличие тепла в домах киевлян", - отметила компания.

В начале сентября Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" заявила о намерении регулярно публиковать информацию о производителях тепла, которые не выполняют требования законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа в пределах спецобязательств и поэтому рискуют быть отключенными от ресурса в отопительный период.

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Газ, Киев, Нафтогаз, Отопительный сезон.
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