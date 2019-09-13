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В "Укрзализнице" рассказали о планах на второе полугодие 2019 года
17:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:"Укрзализныця" планирует капитально отремонтировать 3 плацкартных вагона до 2020г.

АО "Укрзализныця" планирует до конца текущего года отремонтировать капитальным ремонтом три плацкартных вагона, сообщил журналистам глава компании Евгений Кравцов на презентации первого обновленного вагона в пятницу.

"Это первый плацкартный вагон, который мы демонстрируем прессе после капитальной реконструкции. Экономически провести реконструкцию в 2-2,5 раза дешевле, чем покупать новый вагон. Мы планируем до конца года выпустить три таких вагона, которые пойдут в пилотную эксплуатацию", - заявил он.

По словам Кравцова, всего в "Укрзализныци" есть 210 плацкартных вагонов, которые могут быть отремонтированы капремонтом.

"Мы сейчас как раз верстаем финансовый план "Укрзализныци" на 2020 год, он в процессе обсуждения с правительством и Министерством инфраструктуры. Будем определяться, какое количество вагонов и какой категории мы должны обновить следующем году", - отметил глава "Укрзализныци".

Он сообщил, что стоимость проведения капремонта одного плацкартного вагона составляет около 10,5 млн грн.

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Планируется, что первый из обновленных вагонов будет курсировать в направлении на Мариуполь.

В будущем, по словам Кравцова, обновленные плацкартные вагоны могут войти в состав поездов первого класса. В таком случае, проезд в них может стоить на 20-40% больше, чем в старых вагонах - в зависимости от направления, расстояния, времени поездки, и тд.

Глава "Укрзализныци" также подчеркнул, что реконструкция продлевает срок эксплуатации вагона на 14 лет.

Вагон был отремонтирован за средства "Укрзализныци" на Каховском депо.

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Укрзализныця, Евгений Кравцов.
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