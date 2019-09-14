Свободная касса: работников McDonald's заменит искусственный интеллект

Новости Бизнеса:Сеть фастфудов покупает стартап Apprente.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's покупает стартап Apprente, который занимается разработкой технологий распознавания голоса, и планирует использовать его для автоматизации направления McDrive.

Таким образом, компания хочет заменить машиной человека, который принимает заказы клиентов на автомобилях и передает их на кухню. Эта технология позволит ускорить процесс выдачи заказов и, соответственно, продвижения автомобилей в очереди. Данная система уже проходит испытания в ресторанах McDonald's в Чикаго, но она пока контролируется сотрудниками. Дальше планируется внедрять эту технологию на всей территории США.

Для McDonald's покупка Apprente является уже третьей сделкой по приобретению стартапов за последние шесть месяцев, что соответствует стратегии компании по увеличению использования искусственного интеллекта на собственном производстве и в собственных ресторанах.

Также сообщается, что McDonald's планирует использовать штаб-квартиру Apprente в Маунтин-Вью для открытия здесь технологической лаборатории.

«Мы уверены, что сейчас идем верным путем к созданию своих мощностей и увеличению представительства в Кремниевой долине», — сказал главный исполнительный директор McDonald's Стив Истбрук.