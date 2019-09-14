Так же точно, как дерматолог: ИИ Google используют для диагностики кожных заболеваний

Новости науки:В Google говорят, что их ИИ обнаруживает 26 состояний кожи так же точно, как и врач-дерматолог.

Болезни кожи является одними из наиболее распространенных видов заболеваний во всем мире, уступая простуде и головным болям. 25% всех процедур, предоставляемых пациентам во всем мире, направлены на лечение кожных заболеваний, при этом их диагностика не всегда является эффективной. Для решения этой проблемы исследователи хотят использовать ИИ, чья точность достигает 80-92%.

Огромная рабочая нагрузка и нехватка дерматологов в США заставляют пациентов обращаться к врачам общей практики, отмечают в Google. При этом, как правило, их диагностика менее точна, чем у кожных специалистов.

Эта тенденция побудила исследователей Google разработать систему по определению проблем с кожей, способную обнаружить наиболее распространенные дерматологические расстройства, наблюдаемые в учреждениях первичной медико-санитарной помощи.

ИИ под названием "Система углубленного изучения для дифференциальной диагностики кожных заболеваний" может обнаружить наиболее распространенные проблемы кожи, наблюдаемые в первичной медицинской помощи. Результаты тестирования показали, что при предоставлении идентичной информации о пациенте (изображения и метаданные) ИИ может определить 26 состояний кожи, что соответствует показателям дерматологов, сертифицированных американской комиссией врачей.

Исследователи отметили, что 1,9 миллиарда человек во всем мире страдают от кожных заболеваний. Из-за нехватки дерматологов многие случаи диагностируются у врачей общей практики. При этом врачи общей практики ставят диагноз с точностью от 24% до 70%, по сравнению с 77-96% у дерматологов. Точность ИИ же достигает 80-92%.