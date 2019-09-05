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ИИ поручили создать лекарство от мышечного фиброза: Он справился за 3 недели

ИИ поручили создать лекарство от мышечного фиброза: Он справился за 3 недели
01:02 Сегодня Телеграф https://hi-news.ru Фото: pixabay

Новости науки:Искусственный интеллект создал новое лекарство всего за 21 день.

Искусственный интеллект преуспел уже во многих сферах нашей жизни. И в основном ИИ находит свое применение в области сложных вычислений, построении математических моделей и так далее. Однако и в медицинской сфере искусственный разум может быть не менее полезен. К примеру, недавно гонконгская компания Insilico Medicine опубликовала результаты исследования, показывающего, что ее система на основе ИИ и глубокого обучения может создавать новые лекарства против определенных патологий всего за 3 недели. А это в несколько десятков раз быстрее, чем традиционные методы.

ИИ от фирмы Insilico Medicine носит название GENTRL. Сами разработчики называют основную технологию работы искусственного интеллекта "генеративным тензорным обучением". Она позволяет ИИ, если не вдаваться в подробности, более эффективно и быстро обучаться требуемым навыкам.

"Мы подумали: можем ли мы заставить машины придумывать с нуля новые молекулы с определенными свойствами вместо того, чтобы заставлять их перебирать десятки доступных вариантов", — говорит руководитель компании Алекс Жаворонков.

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Insilico использовали GENTRL для того, чтобы создать несколько (а если быть точным, то 6) вариантов лекарств для лечения мышечного фиброза. Созданные лекарственные средства ингибируют рецептор DDR1, который участвует в развитии болезни. Для этого ИИ потребовался 21 день, после чего ученые выбрали наиболее подходящие варианты препаратов и протестировали их на лабораторных животных. На это ушло еще 25 дней. Таким образом на выбор потенциального лекарства потребовалось всего 46 дней. Для сравнения, традиционный процесс разработки кандидатов на звание лекарства занимает около 8 лет и обходится компаниям в несколько миллионов долларов США. В то время как на создание ИИ ушло всего 150 тысяч долларов.

Искусственный интеллект теперь разбирается в искусстве

При этом Insilico подчеркивают, что они еще не доказали, что новый препарат эффективнее существующих лекарств. Однако время и затраты, которые ушли у ученых на создание потенциальных лекарств, куда меньше, чем у традиционных методов фармации. Их работа должна была продемонстрировать огромный потенциал систем на основе искусственного интеллекта в сфере разработки новых лекарственных средств. Сейчас же ученые нацелены на совершенствование технологии и, естественно, на проверку эффективности новых препаратов, разработанных ИИ.

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Медицина, Лекарство, Искусственный интеллект, Мышечный фиброз.
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