Искусственный интеллект теперь разбирается в искусстве

Новости технологии:ИИ помогает изучать состояние произведений искусства.

Искусственный интеллект использовали для анализа цифровых рентгеновских изображений Гентского алтаря, который находится в католическом кафедральном соборе Святого Бавона в Бельгии. Исследователи отмечают, что выводы ИИ помогут улучшить понимание деталей шедевров искусства и откроют новые возможности для изучения и сохранения арт-работ.

Анализируя сложные рентгеновские снимки, новый алгоритм позволяет искусствоведам, хранителям музеев и ученым лучше понимать картины, а полученная информация может помочь специалистам при защите и реставрации хрупких предметов.

Рентгеновские изображения являются ценным инструментом для изучения и восстановления картин, поскольку они могут помочь установить состояние произведения и дать представление о технике художника, отметили исследователи.

"Мы хотели бы увидеть, как развитие аналогичных подходов, ориентированных на искусственный интеллект, повлияет на нашу способность обнаруживать скрытые черты в картине, которые не заметили люди", — добавили они.

Элен Дюбуа, руководитель проекта по сохранению Гентского алтаря, отметил, что «применение искусственного интеллекта для обработки рентгеновских снимков обеспечит очень полезные инструменты для расшифровки сложных технических изображений. Структурные недостатки деревянных опор, а также слоев грунта и краски теперь можно диагностировать с большей точностью».