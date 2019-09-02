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Искусственный интеллект теперь разбирается в искусстве

Искусственный интеллект теперь разбирается в искусстве
10:31 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости технологии:ИИ помогает изучать состояние произведений искусства.

Искусственный интеллект использовали для анализа цифровых рентгеновских изображений Гентского алтаря, который находится в католическом кафедральном соборе Святого Бавона в Бельгии. Исследователи отмечают, что выводы ИИ помогут улучшить понимание деталей шедевров искусства и откроют новые возможности для изучения и сохранения арт-работ.

Анализируя сложные рентгеновские снимки, новый алгоритм позволяет искусствоведам, хранителям музеев и ученым лучше понимать картины, а полученная информация может помочь специалистам при защите и реставрации хрупких предметов.

Рентгеновские изображения являются ценным инструментом для изучения и восстановления картин, поскольку они могут помочь установить состояние произведения и дать представление о технике художника, отметили исследователи.

"Мы хотели бы увидеть, как развитие аналогичных подходов, ориентированных на искусственный интеллект, повлияет на нашу способность обнаруживать скрытые черты в картине, которые не заметили люди", — добавили они.

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Элен Дюбуа, руководитель проекта по сохранению Гентского алтаря, отметил, что «применение искусственного интеллекта для обработки рентгеновских снимков обеспечит очень полезные инструменты для расшифровки сложных технических изображений. Структурные недостатки деревянных опор, а также слоев грунта и краски теперь можно диагностировать с большей точностью».

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Технологии, Искусство, Искусственный интеллект, Техно, ИИ.
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