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Airbus сделал прогноз на развитие авиаперевозок

Airbus сделал прогноз на развитие авиаперевозок
07:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:По оценкам компании Airbus, в следующие 20 лет для обеспечения роста авиаперевозок необходимо произвести более 39 тысяч самолетов.

Об этом говорится в прогнозе, обнародованном в среду.

«Мировой пассажирский и транспортный флот увеличится к 2038 году более чем в два раза: с около 23 тыс. до почти 48 тыс. Трафик перевозок будет возрастать ежегодно на 4,3%. Это потребует дополнительно 550 тыс. пилотов и 640 тыс. человек технического персонала», - прогнозируют в Airbus.

Таким образом, заявляют в компании, к 2038 году в мире будет насчитываться 47 тыс. 680 самолетов. Это количество может быть обеспечено при производстве 39,2 тыс. новых авиалайнеров - учитывая то, что к тому времени будут функционировать 8470 ныне имеющихся машин.

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В Airbus отмечают, что наиболее перспективными являются современные поколения семейств самолетов А220, А320пео, А330пео и А350.

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Airbus, Самолет, Пассажирские самолеты.
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