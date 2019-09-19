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Будущее почтовой отрасли: глава "Укрпошты" поехал на всемирный конгресс

Будущее почтовой отрасли: глава "Укрпошты" поехал на всемирный конгресс
21:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Глава Укрпошты едет на Всемирный почтовый конгресс для выяснения дальнейшей судьбы почтовой отрасли.

Вопрос дальнейшей работы почтовых операторов, входящих во Всемирный почтовый союз в связи с намерением почты США выйти из его состава будет решаться на внеочередном почтовом конгрессе, который пройдет в Женеве в следующий четверг.

"Я уезжаю сейчас на внеочередной всемирный почтовой конгресс, где будут реально решаться судьба всей почтовой отрасли мира. Потому, что США заявили, что они выходят из Всемирного почтового союза, если не будут удовлетворены их условия", - сообщил генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский на встрече с журналистами в Киеве в четверг.

По его словам, США генерируют около 50% мирового объема почты.

"Укрпочта" запустила ускоренную доставку в США: теперь - до 10 дней

"Поэтому, то, как будут ездить посылки на Новый год - будет решаться во вторник в Женеве", - отметил он.

Как сообщалось, новогодний период часто является проблемным для почтовых операторов из-за резкого роста количества разного рода отправлений.

Напомним, ПАО "Укрпочта" с 1 января 2020 года повысит тариф на прием и доставку периодических печатных изданий по подписке на 12%-15%.

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США, Укрпочта, Укрпошта, Игорь Смелянский, Всемирный почтовый союз.
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