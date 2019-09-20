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В "Укрпоште" надеются на выведение компании из списка не поддающихся приватизации

В "Укрпоште" надеются на выведение компании из списка не поддающихся приватизации
00:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Гендиректор "Укрпошты" ожидает от парламента выведения ее из списка компаний, не подлежащих приватизации, а также на разрешение открывать почтовые счета.

Генеральный директор АО "Укрпошта" Игорь Смелянский ожидает, что парламент согласует выведение компании из списка предприятий, не подлежащих приватизации, а также разрешит ей открывать почтовые счета.

"Я надеюсь, что за этот месяц в законодательной части мы сделаем больше, чем за последние два-три года", - отметил он.

Гендиректор "Укрпошты" подчеркнул, что выведение компании из списка предприятий, не подлежащих приватизации, откроет широкие возможности для привлечения инвестиций, продажи ненужного имущества и развития собственной инфраструктуры.

"Это открывает огромные возможности для инвестиций. Бог с ней, с приватизацией, - но мы сейчас даже не имеем права дать залог, когда нам нужно взять кредит. Потому что его нельзя у нас забрать, ибо мы не подлежим приватизации. Поэтому подзалоговый кредит нам никто не даст. А это - дешевое финансирование на развитие компании", - подчеркнул Смелянский.

Он также выразил надежду на то, что новая власть сможет вернуть в лоно "Укрпочты" те ее структуры, которые ранее были выведены из ее ведения, такие, в частности, как ГП "Пресса".

Смелянский ожидает также, что новый состав Верховной Рады примет законопроект, позволяющий "Укрпоште" открывать почтовые счета.

"Если все эти инициативы будут приняты в ближайшие несколько месяцев - я считаю, что мы по сути станем прозрачной, ни от чего не зависящей компанией, успешность которой дальше будет зависеть только от нее самой", - заявил он.

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Как сообщалось, в декабре 2017 года Национальный банк Украины (НБУ) разрешил национальным операторам почтовой связи (таким статусом сегодня обладает только государственная "Укрпошта") предоставлять финансовую услугу по переводу средств и участвовать во внутригосударственных и международных платежных системах при условии получения лицензии НБУ на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

"Укрпошта" выступает за предоставление ей права работать со средствами населения в рамках ограниченной банковской лицензии, в частности открывая им счета. Однако Нацбанк выступает против, указывая на наличие на рынке четырех крупных госбанков, суммарная доля которых после приватизации ПриватБанка превысила 50% рынка.

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НБУ, Приватизация, Укрпошта, Игорь Смелянский.
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