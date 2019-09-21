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Доминирующий контрольный пакет ДТЭК "Киевские электросети" аккумулирован

Доминирующий контрольный пакет ДТЭК "Киевские электросети" аккумулирован
19:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:"ДТЭК" с афилированными лицами аккумулировал доминирующий контрольный пакет "ДТЭК Киевские электросети".

Компания DTEK Oil&Gas B.V. приобрела пакет акций ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" в размере 4,000395% уставного капитала и совместно с афилированными лицами стала владельцем доминирующего контрольного пакета акций этого предприятия в размере 97,936969% уставного капитала, или 106 млн 128,693 тыс. акций.

"Наивысшая цена акции, по которой компания или ее афилированные лица приобретали акции общества на протяжении 12 месяцев, предшествующих дате приобретения доминирующего контрольного пакета акций включительно с днем приобретения, составляет 9,31 грн (при номинале 0,2 грн – ред.)", – указано в сообщении DTEK Oil&Gas в пятницу.

Согласно новой структуре собственности, DTEK B.V. владеет 72,934662%, Ornex Limited – 20,999605%, DTEK Oil&Gas B.V. – 4,000395% и Oil&Gas Overseas Trading B.V. – 0,002307%.

"ДТЭК Киевские электросети" входит в операционный холдинг "ДТЭК Сети" (создан в 2018 году), занимающийся распределением электроэнергии и охватывающий еще шесть предприятий: "ДТЭК Днепровские электросети", "ДТЭК Донецкие электросети", "ДТЭК Высоковольтные сети", "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь", "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго". Компания обслуживает 5,4 млн домохозяйств и 150 тыс. предприятий.

ДТЭК подписала контракты на импорт угля

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

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ДТЭК, ДТЭК Киевские электросети.
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