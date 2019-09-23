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Факт растраты 8,6 млн грн "Центрогаза": ВАКС расследует дело

Факт растраты 8,6 млн грн "Центрогаза": ВАКС расследует дело
11:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Бизнеса:НАБУ направило в ВАКС дело о растрате 8,6млн грн "Центрогаза"

Расследование факта растраты 8,6млн грн дочернего предприятия "Центргаз", входящая в состав ОАО "Кировоградгаз" (51% акций принадлежат НАК "Нафтогаз Украины"), закончено и 19 сентября обвинительный акт в отношении бывшего руководителя предприятия прокуроры САП направили в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) для рассмотрения по существу.

Как сообщает в понедельник пресс-служба НАБУ, обвиняемому инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

"Следствие установило, что экс-руководитель накануне увольнения с занимаемой должности, летом 2017 года, заключил договор на закупку возглавляемым им предприятием 1,3млн куб. м газа в 9,035млн грн у коммерческой компании на обременительных для "Центргаза" условиях. По этому договору "Центргаз" должен был осуществить полную предоплату или иначе продавец освобождался от поставки, а ГП обязывалось уплатить штраф в размере 100% стоимости газа. Будучи осведомленным с этими условиями, экс-руководитель "Центргаза" распорядился перечислить поставщику газа лишь часть суммы в размере 8,6млн грн. Тем самым совершил растрату средств предприятия, ведь газ в таких условиях "Центргаз" не получил", - говорится в сообщении.

Дело о хищении почти 100 млн гривень "Укрзализныци" направленно в ВАКС

Расследование приведенных фактов осуществлялось с апреля 2019 года. В апреле детективы НАБУ сообщили экс-руководителю о подозрении. В августе 2019 году расследование в отношении него завершено.

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НАБУ, ВАКС, Центрогаз.
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