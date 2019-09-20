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Дело о хищении почти 100 млн гривень "Укрзализныци" направленно в ВАКС

Дело о хищении почти 100 млн гривень "Укрзализныци" направленно в ВАКС
18:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Расследование факта завладения более чем 98 млн грн "Укрзализныця"завершено и направлено в Высший антикоррупционный суд.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро, обвинительный акт касается шести человек.

Речь идет о: начальнике филиала "ЦТС "Лиски" АО "Укрзализныця", главного инженера, и.о. начальника и главного инженера Одесского отделения филиала "ЦТС "Лиски" и двух директоров коммерческих предприятий.

Обвиняемым инкриминируют совершение уголовного коррупционного правонарушения, квалифицируемого по ч.5. ст.191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), а также уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.209, ч.1 ст.366 УК Украины ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем"), ("Служебный подлог").

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Как установило следствие, в 2016 году "Укрзализныця" начала реализацию проекта так называемого нового Шелкового пути, призванного обеспечить бесперебойный транзит грузов в Азию. Согласно проекту, один из участков маршрута пролегала по Черному морю. Для переправки морем грузовых вагонов на баланс "Укрзализныци" были переданы два парома - "Герої Шипки" и "Герої Плевни".

В начале 2016 года "ЦТС "Лиски" провел тендер на закупку горюче-смазочных материалов для нужд этих двух паромов. Коммерческая компания-победитель тендера согласно заключенному договору должна была поставить 6,743 тыс. тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму 101, 5 млн грн.

Оплату по этому договору ЦТС "Лиски" осуществило в декабре 2016 года, при том, что его руководство осознавало отсутствие потребности в закупке всего законтрактованного объема горючего. Это объясняется тем, что паромы требовали существенного ремонта, который занял бы около года.

Несмотря на эти факты, коммерческая компания-победитель тендера поставила товар только на сумму 3,3 млн грн, но оплату от ЦТС "Лиски" получила, как и договаривались, в размере 101, 5 млн грн. При этом обвиняемые совместно составили документы, согласно которым горючее якобы передано на хранение в частную нефтебазу, однако в ходе следствия выяснилось, что горючее никогда туда не поставлялось, а сама нефтебаза непригодна для хранения горючего.

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Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в сентябре 2017 года по собственным наработкам.

В НАБУ отмечают, что в результате следственных действий, проведенных его детективами во взаимодействии с "Укрзализныцей" и Государственной аудиторской службой Украины, подозреваемые в августе 2018 года вернули "Укрзализныце" незаконно отчужденны средства в сумме 98,188 млн грн. 

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Укрзализныця, Хищение, НАБУ, ВАКС.
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