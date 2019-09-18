Фигуранта дела "Роттердам +" задержат: подробности

Новости Украины:Высший антикоррупционный суд Украины разрешил задержать фигуранта "Роттердама +", объявленного в розыск.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Высший антикоррупционный суд Украины разрешил заочно задержать для привода в суд фигуранта дела "Роттердам +", экс-замначальника отдела управления энергорынка Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Владимира Бутовского, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

ВАС поддержал позицию прокуроров САП и отменил постановление следственной судьи Соломенского районного суда Киева, которая отказала в заочном аресте Бутовского.

14 августа Бутовского объявили в розыск. 21 августа суд отказался его арестовать.

В розыск также объявлен другой фигурант - экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк. Всего по делу о подозрении уведомлены шесть лиц.

В конце апреля 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей (постановление №289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определяет цену угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину".