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Тарута скрыл имущества на 5 млн грн

Тарута скрыл имущества на 5 млн грн
11:15 Сегодня Телеграф Украинская Правда Фото: Фейсбук

Новости Украины:Согласно информации народный депутат Сергей Тарута недостоверно указал в своей декларации данных на суму 5,3 млн. грн.

Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщит в полицию и Национальное антикоррупционное бюро о недостоверных данных в декларациях нардепа от "Батькивщины" Сергея Таруты и экс-нардепа от "Возрождения" Игоря Шкири.

"Недостоверную информацию в декларациях подали народные депутаты Игорь Шкиря и Сергей Тарута. Обоснованные выводы о выявленных признаках уголовных преступлений будут направлены в Национальное антикоррупционное бюро и Национальную полицию".

Тарута в декларации за 2016 недостоверно указал сведения о земельном участке, принадлежащем ему на праве собственности, и полученном им доходе. Еще один земельный участок нардеп не задекларировал вообще.

Общая сумма недостоверных сведений в декларации Таруты за 2016 составляет более 5,3 миллиона гривен.

Шкиря в декларациях за 2015 (исправленной), 2016 (исправленной) и 2017 годы отметил недостоверные сведения о полученном собственном доходе и доходе жены в виде заработной платы и процентов от банков.

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Также недостоверно указал стоимость транспортных средств, находящихся у него и его жены в пользовании, не задекларировал сведения о своих корпоративных правах и ряде земельных участков, которые принадлежали жене, и не указал сведения о ее финансовых обязательствах перед банком.

Сумма недостоверных сведений в декларации Шкири за 2015 (исправленной) составила более 59,4 миллиона гривен, за 2016 (исправленной) – более 59,2 миллиона гривен и за 2017 год – более 64,8 миллиона.

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Кроме того, внесли неправдивые сведения в декларации председатель Белоцерковского горсовета Геннадий Дикий (за 2017 год на сумму свыше 32 миллионов гривен), секретарь Херсонского горсовета Елена Урсуленко (за 2016 год на сумму почти 7 миллионов гривен), председатель Черниговского горсовета Владислав Атрошенко (за 2016 год на сумму более 2,8 миллиона гривен), член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Олег Черныш (за 2016 на сумму почти 750 тысяч гривен).

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Все по теме:

Верховная Рада, Батькивщина, Депутат, НАБУ, Декларация, Игорь Шкиря, Сергей Тарута, НАПК.
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