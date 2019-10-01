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Телеканал "112 Украина" подал иск в суд на Нацсовет по телевидению

Телеканал "112 Украина" подал иск в суд на Нацсовет по телевидению
11:58 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твитер

Новости Бизнеса:Канал "112 Украина" подал иск в суд на решение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания в продлении лицензии.

Телерадиоорганизации, которые осуществляют вещание под эмблемой "112 Украина", обратились в Окружной административный суд города Киева с иском, в котором оспаривают решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания согласно которому им отказано в продлении срока действия лицензии на вещание.

Источник: пресс-служба ОАСК

Истцы требуют признать противоправными и отменить решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 26 сентября об отказе в продлении срока действия лицензии на вещание.

Вместе с административным иском в суд поступило заявление об обеспечении иска, в котором просят суд остановить действие указанных решений Нацсовета и обязать соответствующего провайдера возобновить трансляцию в цифровом формате телевизионных программ в полном объеме и без каких-либо изменений аудио-визуального ряда.

Истцами в данном административном иске указаны пять телерадиоорганизаций, осуществляющих вещание под эмблемой "112 Украина".

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Как сообщается, в настоящее время судом решается вопрос об открытии производства и наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.

26 сентября Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил лицензию канала "112-Украина".

Сам канал в своем заявлении расценил решение Нацсовета как "жесткую цензуру" и назвал ее действия незаконными.

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Суд, Телеканал, "112 Украина", ОАСК.
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