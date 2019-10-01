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Обвинение против командира киевского "Беркута" передали в суд

Обвинение против командира киевского "Беркута" передали в суд
05:53 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Управление специальных расследований Генпрокуратуры направило в суд обвинительный акт в отношении командира столичной роты "Беркут".

"Завершено расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении командира роты ПМОН "Беркут" при ГУ МВД Украины в г. Киеве по подозрению в превышении власти, что сопровождалось насилием во время проведения акции протеста возле Киево-Святошинского районного суда", - отмечается в сообщении в Facebook.

Речь идет о событиях 10 января 2014 года во время проведения акции протеста у Киево-Святошинского районного суда, когда были причинены телесные повреждения 11 гражданам, двум народным депутатам Украины и журналисту.

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Действия обвиняемого квалифицированы по ст. 340, ч. 2 и ст. 365, ч. 1 ст. 171 УК (превышение власти, умышленное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, а также незаконное препятствование проведению собраний, митингов). Как отмечается, во второй части обвинения досудебное расследование продолжается.

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Беркут, Суд, Обвинение против командира, Командир роты ПМОН "Беркут".
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