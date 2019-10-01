Ахметов решил спор в продаже Укртелекома

Новости Бизнеса:Ринат Ахметов подписал мировое соглашение в части разногласий в продаже Укртелекома.

Компания SCM Рината Ахметова и кипрская Raga Establishment Limited согласились на мировое соглашение в споре касательно продажи "Укртелекома".

Об этом сообщила пресс-служба SCM.

В понедельник, 1 октября, компании Raga Establishment Limited (владеет которой бывший украинский банкир Денис Горбуненко - ред) и SCM Financial Overseas Limited официально и окончательно урегулировали между собой разногласия по части продажи "Укртелекома" в 2013 году", - говорится в сообщении.

"В случае мирового соглашения будут прекращены все судебные и иные процессы между Raga и SCM, а также их владельцами", - добавили в компании.