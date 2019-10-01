На осенние праздники будут курсировать 6 доппоездов

Новости Бизнеса:"Укрзализныця" назначила 6 дополнительных поездов к осенним праздникам.

АО "Укрзализныця" назначило шесть дополнительных поездов ко Дню защитника Украины и празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

Поезд № 191/192 Киев - Львов будет курсировать 12 и 14 октября в обоих направлениях. Из Киева с отправлением в 7:42 и прибытием во Львов в 18:13. Из Львова поезд отправится в 11:54 и прибудет в Киев в 21:47.

Поезд № 237 Киев - Днепр осуществит рейсы в обоих направлениях 11 и 14 октября. Из Киева с отправлением в 20:28 и прибытием в Днепра в 6:12 Из Днепра поезд отправится в 10:56 и прибудет в Киев в 20:06.

Поезд № 205 Покровск - Харьков в обоих направлениях будет курсировать 13 и 14 октября. Отправление из Покровска назначено на 09:20, прибытие в Харьков - на 14:49. Обратно поезд отправится в 16:44 и прибудет в Покровск в 22:07.

Поезд № 242/241 Одесса - Днепр из Одессы будет курсировать 11, 13, 15 октября, из Днепра - 10, 12, 14 октября. Из Одессы отправление назначено на 23:48, а прибытие в Днепр - на 09:32. Обратно поезд отправится в 22:30 и прибудет в Одессу в 08:10.

Поезд № 168 Львов - Одесса отправится в рейсы 12 и 14 октября в обоих направлениях. Отправление из Львова в 09:16, прибытие в Одессу в 20:39. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:18 и прибывать во Львов в 21:05.

Поезд № 779/780 Сумы - Винница будет курсировать 14 октября. Из Сум поезд отправится в 05:35 и прибудет в Винницу в 13:10. В обратном направлении поезд отправится в 13:43 и прибудет в Сумы в 21:34.