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Гончарук: Состояние "Укрзализныци" критическое

Гончарук: Состояние "Укрзализныци" критическое
13:39 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины:Алексей Гончарук сделал заявление, что "Укрзализныця" страдает от масштабной коррупции.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что "Укрзализныця" находится в крайне тяжелом состоянии и в ближайшее время правительство планирует дать оценку работе менеджмента компании.

Об этом он сказал во время брифинга в понедельник.

По его словам, железная дорога находится в крайне плохом состоянии. "Она очень изношена, у нас каждый день горит какой-то локомотив", - сказал он.

"Я не буду описывать масштабы трагедии, мы сейчас разбираемся с тем, что там происходит, но состояние ее критическое, все очень плохо. Это в том числе из-за тотальной коррупции, отдельные группы влияния зарабатывают на тендерах, в ручном режиме отправляют локомотивы в своих интересах", - заявил Гончарук.

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"Мы изучаем внимательно вопрос о качестве работы этого менеджмента, я думаю, что в ближайшее время мы дадим этому соответствующую оценку", - добавил премьер.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал создание на базе УЗ трех независимых операторов, и не исключил возможность возглавления одного из них нынешним руководителем "Укрпочты" Игорем Смелянским.

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Все по теме:

Укрзализныця, Коррупция, Министр инфраструктуры, Алексей Гончарук, Владислав Криклий.
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