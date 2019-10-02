Скачать
Среда, 02.10.2019
Избирательный кодекс, господдержка "Пласта" и НАПК: планы Рады на 2 октября
Избирательный кодекс, господдержка "Пласта" и НАПК: планы Рады на 2 октября
Зеленский задержал заседание Рады ради пояснений "формулы Штайнмайера"
Зеленский задержал заседание Рады ради пояснений "формулы Штайнмайера"
Лига чемпионов: расписание матчей 2 октября
Лига чемпионов: расписание матчей 2 октября
Приметы и обряды на 2 октября - День Трофима и Зосима
Приметы и обряды на 2 октября - День Трофима и Зосима

Третья часть грузоперевозок в Украине совершают тепловозы General Electric

Третья часть грузоперевозок в Украине совершают тепловозы General Electric
11:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Глава компании "Укразализныця" Евгений Кравцов заявил, что треть перевозок проделывают локомотивы на тепловой тяге General Electric.

Почти треть грузоперевозок АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) на тепловой тяге сейчас осуществляется 30 локомотивами General Electric (GE), сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на главу компании Евгения Кравцова в среду.

По его словам, в настоящее время магистральные грузовые тепловозы ТЕ33АС производства GE задействованы в перевозочном процессе на стратегических участках Приднепровской, Одесской и Донецкой железных дорог. Они перевозят грузы в направлении промышленных предприятий и Мариупольского морского порта, а также к портам черноморского региона.

"Мы видим эффективность работы американских локомотивов на украинских путях. На сегодня они выполняют 31% перевозок от общей работы в грузовом движении теплотягой по всей сети "Укрзализныци", имеют больший суточный пробег. Так, в среднем за сутки такой тепловоз проходит 551 км - почти на 26% больше по сравнению с тепловозами старого парка, работающего на наших путях", - цитирует пресс-служба Кравцова.

"Укразализыця" может превратиться в три отдельных компании

Глава УЗ назвал локомотивы GE надежными и экономичными. По его словам, по сравнению с двухсекционными тепловозами 2ТЭ10 и 2ТЭ116, которые также эксплуатирует "Укрзализныця", у них больше межремонтный период, на 20% меньше удельные затраты дизтоплива, а также значительно меньше затраты на техобслуживание.

АО "Укрзализныця" получила в эксплуатацию 30 тепловозов ТЕ33АС в рамках договора, подписанного с компанией General Electric 23 февраля 2018 года.

Всего в настоящее время рабочий парк "Укрзализныци" насчитывает 230 магистральных грузовых тепловозов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укрзализныця, General Electric, Евгений Кравцов, Тепловозы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 2 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Манчестер Сити 2:0 Динамо Загреб: события матча (Фото, Видео)
03 Администрация Трампа одобрила продажу Украине новой партии Javelin
04 Названы лучшие напитки для здоровья печени
05 "Вопросов стало больше": Климкин назвал последствия "формулы Штайнмайера"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Осень порадует погодой, но не долго: прогноз синоптиков на 2-3 октября
Осень порадует погодой, но не долго: прогноз
Украина близка к восстановлению моста у Станицы Луганской (Фото)
Украина близка к восстановлению моста у Станицы Луганской (Фото)
Главные события 1 октября: &quot;формула Штайнмайера&quot;, экстренный брифинг Зеленского, разведение сил, Макрон в ПАСЕ, Шахтер в ЛЧ и другое
Главные события 1 октября: "формула Штайнмайера" и др.
&quot;Теряем&quot; до рождения: у человеческого эмбриона присутствуют мышцы животных
"Теряем" до рождения: у человеческого эмбриона присутствуют мышцы животных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь