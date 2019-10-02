Третья часть грузоперевозок в Украине совершают тепловозы General Electric

Новости Бизнеса:Глава компании "Укразализныця" Евгений Кравцов заявил, что треть перевозок проделывают локомотивы на тепловой тяге General Electric.

Почти треть грузоперевозок АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) на тепловой тяге сейчас осуществляется 30 локомотивами General Electric (GE), сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на главу компании Евгения Кравцова в среду.

По его словам, в настоящее время магистральные грузовые тепловозы ТЕ33АС производства GE задействованы в перевозочном процессе на стратегических участках Приднепровской, Одесской и Донецкой железных дорог. Они перевозят грузы в направлении промышленных предприятий и Мариупольского морского порта, а также к портам черноморского региона.

"Мы видим эффективность работы американских локомотивов на украинских путях. На сегодня они выполняют 31% перевозок от общей работы в грузовом движении теплотягой по всей сети "Укрзализныци", имеют больший суточный пробег. Так, в среднем за сутки такой тепловоз проходит 551 км - почти на 26% больше по сравнению с тепловозами старого парка, работающего на наших путях", - цитирует пресс-служба Кравцова.

Глава УЗ назвал локомотивы GE надежными и экономичными. По его словам, по сравнению с двухсекционными тепловозами 2ТЭ10 и 2ТЭ116, которые также эксплуатирует "Укрзализныця", у них больше межремонтный период, на 20% меньше удельные затраты дизтоплива, а также значительно меньше затраты на техобслуживание.

АО "Укрзализныця" получила в эксплуатацию 30 тепловозов ТЕ33АС в рамках договора, подписанного с компанией General Electric 23 февраля 2018 года.

Всего в настоящее время рабочий парк "Укрзализныци" насчитывает 230 магистральных грузовых тепловозов.