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В Нафтогазе ответили на предложение Путина по газу

В Нафтогазе ответили на предложение Путина по газу
13:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Юрий Витренко прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия готова подписать контракт на транзит газа за "европейскими" правилами.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает нелогичными заявления ПАО "Газпром" о необходимости заключения нового контракта на поставки газа в Украину при параллельном неисполнении действующего договора.

"На последней встрече российская сторона подняла вопрос поставок газа в Украину и настаивает, что этот вопрос должен быть первостепенным по отношению к транзиту. Как будет этот вопрос решаться? Особенно учитывая, что "Газпром" сейчас не выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа "Нафтогазу", а также то, что "Нафтогаз" обоснованно требует, чтобы "Газпром" разблокировал возможность получать на границе Украина - РФ газ из Туркменистана, газ независимых добытчиков в России, а также газ для европейских контрагентов "Газпрома"", - написал он в "Фейсбук".

Витренко также обратил внимание на тот факт, что президент РФ Владимир Путин, заявляя о двух сценариях разрешения вопроса с транзитом российского газа через территорию Украины после 2019 года – подписание долгосрочного контракта по европейским правилам или продление на один год действующего, не упомянул о возможности "своповых" поставок.

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"Важно не забывать еще и о третьем варианте - так называемые операции "своп". Этот вариант является лучшим, чем продление текущего контракта, и он позволяет уже даже сейчас применить европейские правила относительно этих операций", - добавил он.

Ранее Витренко отмечал, что в случае, если Украина не успеет полноценно имплементировать европейское законодательство в газовой сфере, "Нафтогаз" готов перейти на "своп" газа. Т.е. "Газпром" будет передавать определенный объем газа на границе Украина - РФ, а "Нафтогаз" будет передавать точно такой же объем на границе Украина – ЕС. Передача газа будет подтверждаться смежными операторами (Словакии, Венгрии, Польши, Румынии).

Контракт на "своп" может быть заключен по шведскому праву, а маржа (плата за транзит) заранее согласована сторонами. В свою очередь, "Нафтогаз" самостоятельно заключит контракт на транспортировку с обособленным оператором ГТС Украины.

Как сообщалось, в конце декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж пересмотрел формулу в контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом". По решению арбитража цена газа для НАК теперь равна цене газа на хабе в Германии, тогда как ранее она зависела от цен на газойль и мазут.

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В то же время "Газпром" 1 марта 2018 года отказался возобновить поставки газа в Украину, вернув внесенный "Нафтогазом" авансовый платеж $127,624 млн, нарушив решение Стокгольмского арбитража, который откорректировал ценообразование в контракте между компаниями. Такие действия со стороны "Газпрома" также сделали невозможным выполнение НАК решения трибунала по закупке минимальных годовых контрактных объемов газа.

"Нафтогаз" оценивает убытки от невыполнения "Газпромом" контракта на поставку природного газа в сотни миллионов долларов, которые компания намерена возместить в рамках ранее поданного иска в Стокгольмский арбитраж.

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Газ, Газпром, Россия, Нафтогаз Украины, РФ, Владимир Путин, Туркменистан, Транзит газа, Туркменский газ, Юрий Витренко.
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