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"Нафтогаз Украины" выдвинул требование "Газпрому"

"Нафтогаз Украины" выдвинул требование "Газпрому"
15:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:В "Нафтогазе" хотят чтобы российская компания дала возможность Украине получать газ из Туркменистана.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" требует от российского газового монополиста "Газпром" разблокировать возможность получать газ из Туркменистана на границе Украина-РФ, написал на своей странице в Facebook исполнительный директор компании Юрий Витренко.

"Газпром" сейчас не выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа "Нафтогазу". "Нафтогаз" обоснованно требует, чтобы "Газпром" разблокировал возможность получать газ на границе Украина-РФ из Туркменистана, газ независимых добытчиков в России, а также газ для европейских контрагентов "Газпрома", - написал он.

Витренко пояснил, что контрагенты ”Газпрома” не могут покупать газ на границе и сами договариваться с украинским оператором ГТС о транспорте, потому что российский монополист не хочет менять им точки передачи газа.

Также топ-менеджер компании отметил, что требования российской стороны отказаться от победы "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже в качестве условия переговоров по транзиту газа являются абсолютно неприемлемыми.

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"Есть такая версия, что российская сторона начала заявлять о том, что она готова на европейские правила только тогда, когда решила, что Украина не успеет эти правила внедрить до конца текущего транзитного контракта (то есть до конца года)", - написал топ-менеджер "Нафтогаза".

По его информации, украинское правительство и регулятор говорят, что Украина успеет внедрить европейские правила до конца этого года.

19 сентября в ходе трехсторонних переговоров Украина-ЕС-РФ "Газпром" впервые допустил возможность заключения контракта по европейским правилам с 1 января 2020 года, если они будут в полной мере внедрены в Украине до конца текущего года.

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Газ, Газпром, Нафтогаз, Туркменистан, Юрий Витренко.
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