"Нафтогаз Украины" выдвинул требование "Газпрому"

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" требует от российского газового монополиста "Газпром" разблокировать возможность получать газ из Туркменистана на границе Украина-РФ, написал на своей странице в Facebook исполнительный директор компании Юрий Витренко.
"Газпром" сейчас не выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа "Нафтогазу". "Нафтогаз" обоснованно требует, чтобы "Газпром" разблокировал возможность получать газ на границе Украина-РФ из Туркменистана, газ независимых добытчиков в России, а также газ для европейских контрагентов "Газпрома", - написал он.
Витренко пояснил, что контрагенты ”Газпрома” не могут покупать газ на границе и сами договариваться с украинским оператором ГТС о транспорте, потому что российский монополист не хочет менять им точки передачи газа.
Также топ-менеджер компании отметил, что требования российской стороны отказаться от победы "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже в качестве условия переговоров по транзиту газа являются абсолютно неприемлемыми.
"Есть такая версия, что российская сторона начала заявлять о том, что она готова на европейские правила только тогда, когда решила, что Украина не успеет эти правила внедрить до конца текущего транзитного контракта (то есть до конца года)", - написал топ-менеджер "Нафтогаза".
По его информации, украинское правительство и регулятор говорят, что Украина успеет внедрить европейские правила до конца этого года.
19 сентября в ходе трехсторонних переговоров Украина-ЕС-РФ "Газпром" впервые допустил возможность заключения контракта по европейским правилам с 1 января 2020 года, если они будут в полной мере внедрены в Украине до конца текущего года.