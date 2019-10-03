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Антимонопольному комитету Украины суд запретил штрафовать табачных производителей

Антимонопольному комитету Украины суд запретил штрафовать табачных производителей
17:39 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Окружной админсуд Киева запретил Антимонопольному комитету Украины (АМКУ) налагать штраф на табачных производителей и дистрибьютора «Тедис Украина».

Окружной административный суд Киева запретил Антимонопольному комитету наложить штраф на компанию "Тедис" и 4 крупнейших табачных фабрик Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская.

Суд принял решение об обеспечении иска от юристов "Тедис", которым АМКУ фактически запрещено принимать любое решение по этому делу до того, как суд рассмотрит иск "Тедиса" к Комитету по поводу процессуальных нарушений.

По словам Загребельской, "подобная порочная практика" уже имела место быть в деле против "Укрнафты", когда одни из ответчиков также добились получения такого решения.

"Это не является нормой для развитого правового государства, ведь подобное блокирования расследования за счет просто подачи иска, превращает конкурентное ведомство на дефектный орган, не способный защитить конкуренцию и прекращать антимонопольные злоупотребления", - заявила экс-госуполномоченная АМКУ.

"Если все пойдет по сценарию "Укрнафты", то АМКУ может стоять "на паузе" месяцы и годы, пока суд не вынесет свой вердикт", - добавила Загребельская.

Комитет объявил перерыв до 10 октября для изучения и анализа решения.

Вскоре в мире может появиться новый табачный гигант

Ранее Загребельская сообщала, что суммарные штрафы, которые Антимонопольный комитет может наложить на крупнейших табачных производителей по монополизации рынка компанией "Тедис", могут достичь более 10 миллиардов гривен.

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АМКУ, Табак, Агия Загребельская, Табачные производители.
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