СМИ: Samsung прекращает производство смартфонов в Китае

Новости Бизнеса:Samsung сворачивает производство мобильных телефонов в Китае.

Компания Samsung решила прекратить производство своих мобильных телефонов на территории Китая.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Одной из главных причин такого решения является низкий спрос на устройства корейского производителя и сильная конкуренция со стороны местных компаний. Согласно последним исследованиям, доля Samsung на рынке смартфонов Китая снизилась из-за Xiaomi и Huawei до 1%. Для сравнения, в 2013 году этот показатель был на уровне 13%.

Несмотря на такое решение, компания продолжит продавать свои устройства в Поднебесной. Просто теперь их производство перенесут в Индию и Вьетнам.

Напомним, Samsung всё ещё остаётся лидером глобального рынка смартфонов. В этом году его пыталась опередить компания Huawei, но из-за санкций США китайскому производителю пока это не удалось.