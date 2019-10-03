СМИ: дебют Motorola One Macro уже на следующей неделе

Новости технологии:Motorola One Macro с тройной камерой может дебютировать на следующей неделе.

В сети уже некоторое время появляются утечки о смартфоне Motorola One Macro. Сейчас также стало известно, когда производитель собирается выпустить новинку.

Как сообщает издание 91mobiles, ссылаясь на индустриального источника, смартфон анонсируют уже на следующей неделе. Мероприятие пройдёт в Индии. Официально компания Motorola пока не подтвердила эту информацию.

Согласно утечкам, главной особенностью устройства будет его тройная камера на 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп с LED-вспышкой и лазерным автофокусом. Она получит специальный режим для макросъёмки. Смартфон также оснастят сканером отпечатков пальцев на задней стороне и широкоформатным дисплеем с каплевидным вырезом и "подбородком". Предположительно диагональ экрана составит 5.7 дюймов, а разрешение — HD+.

Новинке ещё приписывают процессор MediaTek Helio P60 или Helio P70, 3/4 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ, NFC-модуль и аккумулятор на 4000 мАч. Работать Motorola One Macro будет, как и другие смартфоны компании, на «чистой» версии Android. Ценник устройства составит 240 долларов США.