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С двумя экранами продуктивней: Microsoft презентовала флагманский смартфон Surface Duo

С двумя экранами продуктивней: Microsoft презентовала флагманский смартфон Surface Duo
04:27 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Microsoft Surface Duo: смартфон с двумя экранами на Qualcomm Snapdragon 855.

На Microsoft Event компания показала свой новый смартфон с двум экранами — Surface Duo.

Подробностей пока не слишком много, но что-то всё же известно. Surface Duo работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 855 и операционной системе Android.

Экраны смартфона имеют диагональ 5,6 дюймов каждый и объединяются с помощью 360-градусного шарнира. Благодаря этому, при необходимости принять звонок, можно просто откинуть одну половину назад, чтобы устройство было удобнее держать в руках. Можно ли сложить его для использования традиционных приложений Android, пока неясно.

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Гаджет получился не только красивым, но и действительно полезным. Корпоративный вице-президент Microsoft по устройствам Панос Панай (Panos Panay) сказал: "Мы абсолютно точно знаем, что вы будете более продуктивными с двумя экранами".

Microsoft Surface Duo должен поступить в продажу на следующий праздничный сезон вместе с планшетом Surface Neo.

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Microsoft, Смартфоны, Surface Duo.
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