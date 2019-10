С двумя экранами продуктивней: Microsoft презентовала флагманский смартфон Surface Duo

На Microsoft Event компания показала свой новый смартфон с двум экранами — Surface Duo.

Подробностей пока не слишком много, но что-то всё же известно. Surface Duo работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 855 и операционной системе Android.

Экраны смартфона имеют диагональ 5,6 дюймов каждый и объединяются с помощью 360-градусного шарнира. Благодаря этому, при необходимости принять звонок, можно просто откинуть одну половину назад, чтобы устройство было удобнее держать в руках. Можно ли сложить его для использования традиционных приложений Android, пока неясно.

This is the Surface Duo. Microsoft is making an Android phone. And it has two screens. Yes, really.⁣⁠ pic.twitter.com/MDVnIJzNf6

— CNET (@CNET) October 2, 2019